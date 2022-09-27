Стало известно, как ЕС планирует обеспечить себя электричеством этой зимой

Страны Европейского союза смогут обеспечить себя электроэнергией за счет дорогого импорта сжиженного природного газа, предполагает агентство Bloomberg.

«В предстоящий зимний период регион может в совокупности импортировать СПГ почти на 40% больше, чем годом ранее», — пишет автор.

При этом на спотовом рынке цена СПГ значительно выросла по сравнению c прошлыми годами.

Брюссельский аналитический центр Bruegel утверждает, что доля России среди поставок газа в Евросоюз снизилась с 40% до 20%. При этом большинство газохранилищ в Европе заполнены до отметки в 85%, чего теоретически должно хватить для прохождения отопительного сезона.

Ранее в Еврокомиссии оценили влияние утечек на «Северном потоке» на поставки газа в ЕС.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.