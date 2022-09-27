Стало известно, как ЕС планирует обеспечить себя электричеством этой зимой

Bloomberg: Европа обеспечит себя электроэнергией за счет дорогого импорта СПГ

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Global Look Press

Страны Европейского союза смогут обеспечить себя электроэнергией за счет дорогого импорта сжиженного природного газа, предполагает агентство Bloomberg.

«В предстоящий зимний период регион может в совокупности импортировать СПГ почти на 40% больше, чем годом ранее», — пишет автор.

При этом на спотовом рынке цена СПГ значительно выросла по сравнению c прошлыми годами.

Брюссельский аналитический центр Bruegel утверждает, что доля России среди поставок газа в Евросоюз снизилась с 40% до 20%. При этом большинство газохранилищ в Европе заполнены до отметки в 85%, чего теоретически должно хватить для прохождения отопительного сезона.

Ранее в Еврокомиссии оценили влияние утечек на «Северном потоке» на поставки газа в ЕС.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.

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