Посольство: Эстония пытается возложить на РФ ответственность за отключение от БРЭЛЛ

Эстония пытается возложить на Россию ответственность за возможное отключение от общей энергосистемы стран Балтии БРЭЛЛ [Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва. — «Газета.Ru»]. Об этом сообщает сайт диппредставительства России в Таллине.

«Разговоры о выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ ведутся именно в Эстонии и двух упомянутых выше прибалтийских государствах. Россия не является инициатором такого решения, она всегда добросовестно соблюдала свои обязательства <...> Попытки возложить ответственность на Россию за последствия проводимой Эстонией энергетической политики, к которой наша страна не имеет никакого отношения, искажают реальное положение вещей и дезинформируют общественность», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьер-министра республики Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством.