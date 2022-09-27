Россияне стали покупать системы видеонаблюдения почти вдвое чаще за восемь последних месяцев

В период с января по август 2022 года россияне увеличили закупки систем видеонаблюдения на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Ситилинка».

Прирост продаж в сети сигнализаций, домофонов, вызывных панелей, замков и мониторов составил 41% год к году, спрос на видеокамеры, видеорегистраторы и аксессуары к ним увеличился на 35%. Также отмечается увеличение продаж в категории «видеокамеры для наблюдения» на 20–25%, указали в публикации.

Участники рынка сошлись во мнении, что повышенный спрос на системы наблюдения со стороны россиян связан с состоянием неопределенности в стране. Из-за того, что появились проблемы с зарубежными автозапчастями люди стали тратить больше средств для обеспечения безопасности машины.

Аналитики посчитали, что Россия занимает третью позицию по количеству систем видеонаблюдение в стране. Первые два у Китая и США. Кроме того рост продаж камер наблюдения связан и с активностью государства, которое также устанавливает видеокамеры.

В конце июня в компании Positive Technologies сообщили, что в ПО для камер видеонаблюдения с открытым исходным кодом ZoneMinder была обнаружена уязвимость, которая потенциально позволяет злоумышленникам подглядывать за пользователями, а также взламывать компьютеры с упомянутым ПО.