Утечки газа вновь зафиксированы на «Северном потоке – 1»

Утечки газа зафиксированы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании северо-восточнее острова Борнхольм, сообщило Морское управление Дании.

Эти точки, где произошла утечка газа, соответствуют маршруту прохождения газопровода «Северный поток – 1», сообщает «Интерфакс»,

Отмечается, что вокруг мест утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства.

Накануне вечером было зафиксировано падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1».

В ночь на 26 сентября произошла утечка из нитки газопровода «Северный поток – 2».

Позднее в Nord Stream 2 AG уточнили, ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании рядом с островом Борнхольм.