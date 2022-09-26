Аксаков заявил о полной готовности бирж в России работать с криптовалютой

Крупнейшие российские площадки сразу включатся в работу, как только будут созданы правовые условия для проведения трансграничных платежей в цифровых валютах. Об этом «Парламентской газете» заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

«Крупнейшие российские биржи готовы приступить к работе с криптовалютами в случае, если будут созданы правовые условия для проведения международных криптоплатежей», — отметил Аксаков.

По его словам, вопросами криптоплатежей активно интересуется «Московская биржа», «СПБ биржа» и «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». Они пытаются освоить этот рынок, чтобы при необходимости оперативно войти в процесс, так как инфраструктура уже готова.

Он добавил, что законопроект находится в процессе обсуждения и может быть принят уже в ноябре.

22 сентября заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах.