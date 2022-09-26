Австрия, Венгрия и Болгария решили увеличить закачку газа в хранилища в преддверии зимы

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Gustau Nacarino/Reuters

Отстающие по уровню увеличения запасов газа в ПХГ от общего уровня Евросоюза Австрия, Венгрия и Болгария начала наращивать объемы закачки в свои хранилища. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

Австрия, Венгрия и Болгария демонстрируют курс на достижение целевого 80% уровня заполнения запасов в ПХГ. Латвия, уже очевидно, этого достигнуть не успеет, так как ее уровень запасов составляет 53%. Тем временем сезонный температурный трек в Европе продолжает снижение, увеличивая потребление газа, отметили в публикации.

По данным Gas Infrastructure Europe, общие резервы газа в Европе достигли отметки в 87,41%. Прирост за сутки составил 0,3 п.п. При этом порог в 80% превысили такие страны как Бельгия, Чехия, Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия и Испания.

11 сентября РИА «Новости», ссылаясь на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы сообщили, что страны Европейского союза в сентябре снизили темпы закачки в ПХГ, по предварительным данным, в месячном выражении на 13,5%, пока показатель закачки растет в среднем на 0,32 п.п. в день по сравнению с 0,37 п.п. в августе.

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