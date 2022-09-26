Euractiv: ЕК может представить предложения по новым санкциям против РФ на этой неделе

Еврокомиссия может представить странам Европейского союза предложения по очередному пакету санкций в отношении России на этой неделе. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза.

Ожидается, что новые ограничения будут одобрены еще до очередной встречи министров иностранных дел стран ЕС в середине октября.

По словам дипломатов, некоторые страны Европейского союза опасаются, что санкции против сферы ядерной энергетики не позволят эксплуатировать ряд атомных электростанций в Европе. Кроме того, дипломаты предполагают, что Венгрия выступила бы против таких ограничений из-за сотрудничества с Россией в строительстве АЭС «Пакш-2».

Идея потолка цен на нефть также вызывает сомнения. Однако, Бельгия, ранее выступавшая против санкций в отношении алмазов, может согласиться на их включение в новый пакет, пишет портал.

Ранее Bloomberg сообщал, что в новый пакет антироссийских санкций войдут торговые и персональные ограничения.