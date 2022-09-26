Объем предложения квартир без отделки в новостройках Москвы вырос на 62% с начала года

Из-за повышения себестоимости строительства застройщики Москвы увеличили объем продаваемых без отделки квартир на 62% с начала 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании «Метриум».

В период с января по август 2022 года застройщики увеличили объем предложения квартир без отделки в новостройках Москвы массового сегмента на 62%. При этом число предложений с предчистовой отделкой выросло на 31%, а с полной отделкой — на 21%. Все это происходит из-за того, что застройщики пытаются минимизировать затраты из-за подорожавшего строительства, отметили в «Метриуме».

Эксперты рынка сошлись во мнении, что отделка квартир в среднем подорожала на 50%. При этом в текущих условиях нельзя предсказать, какая будет стоимость отделки через один или два года. Кроме того, ряд позиций для отделки может вообще к тому времени исчезнуть с рынка. Кроме того, застройщики вынуждены снижать стоимость жилья без отделки, чтобы не потерять клиентов.

Аналитики посчитали, что доля квартир без предчистовой отделки в ближайшие полгода может стать основной. При этом приобретать жилье с отделкой все равно выгоднее, так как при росте затрат на отделку у застройщика в 30%, услуги частного подряда выросли в среднем на 50%.

В середине августа из исследования «Яндекс.Недвижимость», которое поступило в «Газету.Ru» следовало, что на этапе выбора застройщика покупатели в первую очередь смотрят на репутацию компании (36%) и сроки сдачи других объектов (20%). Выбирая ЖК, большинство респондентов (44%) учитывают внешний вид корпусов. Тех, кому все равно, как будет выглядеть будущий дом, меньше процента.