Минфин решил поднять экспортные пошлины на уголь ради дополнительных 30 млрд рублей в год

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Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, но одновременно увеличил экспортные пошлины для угля, что позволит собрать дополнительные 30 млрд рублей в год. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые корректируют фискальную нагрузку на горно-металлургический сектор. Если для металлургов были сделаны послабления, то для угля решили поднять НДПИ в период с 1 января по 31 марта 2023 года. Ставки подрастут на 380 руб. за тонну. Такое решение позволит собрать в бюджет дополнительные 30 млрд рублей в год, отметили источники издания.

В публикации указали, что совокупные рентные налоги на горно-металлургический комплекс, включая все пошлины, НДПИ и акцизы, в 2022 году будут на уровне 270 млрд рублей. В 2023 году будет собрано 217 млрд рублей, 226 млрд рублей в 2024 году и 232,2 млрд рублей в 2025 году.

Эксперты на угольном рынке сошлись во мнении, что рентабельность угольной отрасли находится под ударом. При этом в 2023 году ситуация будет только хуже, так как мировые цены на уголь будут падать. Кроме того, продажа угля на рынке и так происходит с существенной скидкой. Однако стоимость добычи существенно выросла. В совокупности крупные угольные компании могут потерять до трети чистой прибыли.

20 сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что для покрытия дефицита бюджета правительство захотело собрать с поставщиков сырья около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет роста вывозных пошлин и ставок НДПИ.

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