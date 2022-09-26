«Известия»: в России ожидается удвоение винного производства

close
100%
Depositphotos

ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов» рассказали «Известиям», что за два года с момента вступления в силу закона о виноделии, спрос на отечественную продукцию постоянно растет.

В материале отмечается, что каждый год площадь отечественных виноградников растет на 4–7%. Также в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщили, что производство тихих и игристых вин в текущем году выросло на 31%.

По информации издания, в ближайшие годы следует ожидать удвоения объема российского продукта в сегменте качественного виноделия. В большинстве ресторанов в столице и городах-миллионниках отечественные напитки занимают особое место, что ранее было невозможно представить.

Также отмечается, что на рост популярности российского вина работают профильные мероприятия, включая фестиваль российского виноделия.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области намерены привлечь инвестиции, чтобы возродить виноделие и виноградарство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть