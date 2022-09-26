«Известия»: в России ожидается удвоение винного производства

ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов» рассказали «Известиям», что за два года с момента вступления в силу закона о виноделии, спрос на отечественную продукцию постоянно растет.

В материале отмечается, что каждый год площадь отечественных виноградников растет на 4–7%. Также в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) сообщили, что производство тихих и игристых вин в текущем году выросло на 31%.

По информации издания, в ближайшие годы следует ожидать удвоения объема российского продукта в сегменте качественного виноделия. В большинстве ресторанов в столице и городах-миллионниках отечественные напитки занимают особое место, что ранее было невозможно представить.

Также отмечается, что на рост популярности российского вина работают профильные мероприятия, включая фестиваль российского виноделия.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области намерены привлечь инвестиции, чтобы возродить виноделие и виноградарство.