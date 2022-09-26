Страны ЕС смогут выбирать, на сколько процентов сократить энергопотребление

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План Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с беспрецедентным энергетическим кризисом в Европе позволит странам Евросоюза самостоятельно выбирать, на сколько процентов они сократят потребление электроэнергии. Об этом пишет Corriere della Sera.

Каждая страна сможет это решить сама, на сколько процентов сокращать энергопотребление. Но в пиковые часы экономия составит по меньшей мере 7%.

СМИ сообщали, что ЕК намерена представить финальную версию документа 28 сентября.

Ранее сообщалось, что европейцы из-за наступившего энергокризиса стали бронировать номера в отелях Турции на зиму. Занятость отелей на турецких курортах будет расти в соответствии с запросами. Кроме того, с уменьшением уровня безработицы благосостояние граждан только вырастет.

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