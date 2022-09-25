Глава Минфина Сербии: мировая экономика входит в состояние рецессии

close
100%
Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Мировая экономика вступает в состояние рецессии. Такое мнение выразил министр финансов Сербии Синиша Мали в интервью сербскому телеканалу Pink.

При этом, по его словам, у республики достаточно денег для преодоления этого периода.

«Деньги становятся все дороже и дороже, это замедлит рост ВВП во всем мире. Мир входит в рецессию. <…> У нас достаточно денег, чтобы пережить эту и следующую зиму. Кризис будет углубляться», — заявил Мали.

На этой неделе пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Регулятор ожидает, что ВВП страны упадет на 0,1% в третьем квартале. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

Накануне агентство DPA написало, что экономисты в Германии ожидают неминуемую рецессию в стране из-за потери покупательной способности и резкого роста затрат компаний вследствие высоких цен на энергоносители.

Ранее в сентябре издание Fortune написало, что экономисты немецкого Deutsche Bank отозвали свой июльский прогноз для Европы из-за значительного ухудшения ситуации на энергорынке. Теперь аналитики ожидают в регионе более длительной и глубокой рецессии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть