Глава Минфина Сербии: мировая экономика входит в состояние рецессии

Мировая экономика вступает в состояние рецессии. Такое мнение выразил министр финансов Сербии Синиша Мали в интервью сербскому телеканалу Pink.

При этом, по его словам, у республики достаточно денег для преодоления этого периода.

«Деньги становятся все дороже и дороже, это замедлит рост ВВП во всем мире. Мир входит в рецессию. <…> У нас достаточно денег, чтобы пережить эту и следующую зиму. Кризис будет углубляться», — заявил Мали.

На этой неделе пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Регулятор ожидает, что ВВП страны упадет на 0,1% в третьем квартале. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

Накануне агентство DPA написало, что экономисты в Германии ожидают неминуемую рецессию в стране из-за потери покупательной способности и резкого роста затрат компаний вследствие высоких цен на энергоносители.

Ранее в сентябре издание Fortune написало, что экономисты немецкого Deutsche Bank отозвали свой июльский прогноз для Европы из-за значительного ухудшения ситуации на энергорынке. Теперь аналитики ожидают в регионе более длительной и глубокой рецессии.