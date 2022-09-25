The Economist: ситуация на Украине видоизменила рынок топлива по всему миру

Ситуация на Украине вынудила трансформироваться мировой рынок топлива. Об этом пишет The Economist.

«Российско-украинский конфликт смог буквально за несколько месяцев принудительно трансформировать топливный рынок во всем мире, и страны Персидского залива могут занять лидерские позиции на этом поприще», — отметили в публикации.

По данным издания, сейчас в мире существует три основных энергоносителя – нефть, нефтепродукты и природный газ. При этом декабрь 2022 года будет для России последним месяцем, когда можно будет осуществлять поставки нефти в другие страны.

Эксперты рынка отметили, что Россия в случае ограничений может перенаправить до 75% нефти, которая предназначалась западным странам.

Газета пишет, что Запад не хотел бы менять текущие маршруты поставок нефти. Однако в России уже заявили, что не будут мириться с введением предельных цен на топливо.

В середине сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний, которые они получают из-за высоких цен на ископаемые виды топлива. Гутерриш назвал неприемлемой ситуацию, когда нефтегазовые компании получают высочайшую в истории прибыль, а люди по всему миру платят огромные деньги за электроэнергию и топливо.