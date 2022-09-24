Глава МИД Швеции: 50 тысяч тонн пшеницы в скором времени отправят из Одессы в Йемен

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что в ближайшее время около 50 тыс. тонн пшеницы отправят из украинского порта Одессы в Йемен в рамках зерновой сделки, написало агентство ТАСС.

«В рамках инициативы около 50 тысяч тонн пшеницы, что было частично профинансировано Швецией, скоро покинут порт Одессы», — сказала она в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам дипломата, эта партия растений семейства злаковых предназначена для миллионов женщин, мужчин и детей, которые сталкиваются с риском голода в Йемене.

Ранее 24 сентября глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что препоны, которые США и Евросоюз (ЕС) создали для продажи за границу российских удобрений и зерна, так и не сняли.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Минсельхоз спрогнозировал урожай зерновых в 2022 году на уровне 140 млн тонн. В начале месяца пресс-служба российского Минсельхоза сообщила, что Россия с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН.