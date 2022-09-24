Глава МИД России призвал ООН мобилизовать усилия для преодоления энергетического кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает генсека ООН Антониу Гутерриша мобилизовать усилия для преодоления продовольственного и энергетического кризисов, написало агентство ТАСС.

Накануне газета Financial Times написала, что производители туалетной бумаги в Германии вынуждены повышать цены и сокращать производство из-за высоких цен на энергоносители.

На этой неделе интернет-издание The Independent сообщило, что Английская футбольная лига (EFL) рассмотрит перенос матчей на дневное время с целью экономии из-за увеличения счетов за электроэнергию.

Во второй половине сентября американский журнал Foreign Policy написал, что поддержка западными странами Украины может ослабнуть в ближайшие месяцы из-за последствий антироссийских санкций и без поставок газа из России цены на энергоносители в Евросоюзе (ЕС) продолжат расти ускоренными темпами.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) планирует 28 сентября представить проект с мерами по борьбе с энергетическим кризисом. Согласно данным агентства Bloomberg , ЕК собирается сдержать энергокризис через сокращение колебаний на рынке, снижение цен на газ и повышение ликвидности энергетических рынков.