В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тыс. руб. для мобилизованных

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Депутаты от «Единой России» и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. Проект закона опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей», — говорится в тексте документа.

Также предлагается освободить призванные на военную службу по мобилизации россиян от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы. Кроме этого, семьи мобилизованных предлагается предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%.

Также внесено предложение установить ежемесячное пособие для детей, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина, закрепить освобождение от налога на имущество и установить компенсацию 50% стоимости ОСАГО.

Проект закона будет рассматриваться в Государственной Думе в период осенней сессии 2022 года.

Отмечается, что целью законопроекта является повышение уровня социальной защищенности граждан призванных на военную службу по мобилизации в ВС РФ и членов их семей. Также говорится, что данные меры являются расходными обязательствами государства.

Ране правительство Адыгеи постановило единовременно выплатить мобилизованным жителям республики, а также заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы по 100 тыс. рублей.

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Мобилизация в России
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