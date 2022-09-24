МИД Туркмении: республика планирует расширить сотрудничество с Евросоюзом в энергетике

Туркмения намерена расширять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) в экономике, экологии, энергетики и гуманитарно-культурной сфере. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД республики.

«Заместитель председателя кабинета министров — министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в рамках прошедшего заседания кабинета министров проинформировал о проводимой работе по дальнейшему расширению сотрудничества Туркменистана с ЕС и реализации ранее достигнутых договоренностей», — сказано в сообщении.

В первой половине сентября сообщалось, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил правительству проверить возможности по увеличению мощностей и прибыли нефтегазовой, химической, текстильной и строительной отраслей.

В середине сентября посол России в Туркмении Александр Блохин сказал, что Ашхабад и Москва не конкуренты друг другу в сфере поставок газа.

В начале сентября новый посол ФРГ в среднеазиатской республике Уве Бирхофф заявил, что Германия и ЕС выступили за расширение сотрудничества с Туркменией.

В июле газета «Нейтральный Туркменистан» написала, что Ашхабад впервые экспортировал бензин марки А-98 экологических классов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки.