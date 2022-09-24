В Германии выступили за разделение страны на ценовые зоны для оплаты электроэнергии

Несколько регионов на севере Германии призвали к разделению страны на ценовые зоны в зависимости от стоимости электроэнергии, написала газета Welt am Sonntag.

По информации издания, власти трех федеральных земель на севере Германии полагают, что такая мера может стать преимуществом для регионов, в которых находятся источники возобновляемой энергии. Речь идет о немецких землях Бавария, Мекленбург — Передняя Померания и Нижняя Саксония.

Как отметил министр экономики и энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Райнхард Мейер, размер платы за электроэнергию создает нагрузку для жителей региона и ставит в невыгодное положение экономику северной Германии.

«Не может быть, чтобы такие регионы, как Мекленбург — Передняя Померания или Шлезвиг-Гольштейн, на долю которых приходится значительная часть расширения использования возобновляемых источников энергии, были вынуждены справляться с самыми высокими ценами на электроэнергию. Это несправедливо», — добавил Мейер.

В конце августа агентство Bloomberg написало, что стоимость электроэнергии в Германии в августе поднялась на 25%, впервые превысив отметку €700 за МВтч.