RTBF: Бельгия приостановила реактор действующей АЭС «Дул» из-за отказа от атомной энергии

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John Bazemore/AP

Бельгия с 23 сентября начала работы по остановке одного из действующих реакторов первой атомной электростанции (АЭС) в рамках программы по полному отказу от атомной энергии в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Как отмечает агентство, речь идет о реакторе третьего энергоблока АЭС «Дул» в районе города Антверпен, который проработал 40 лет и мог обеспечивать до 10% потребления электричества в Бельгии.

В конце 2021 года власти страны приняли решение об остановке всех действующих атомных реакторов к 2025 году, однако ситуация на Украине и кризис энергоресурсов в Евросоюзе заставили правительство пересмотреть свое решение и сохранить два реактора до 2035 года.

При этом, как напоминает агентство, ряд политиков настаивают на продлении работы и других реакторов в нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что Германия временно приостановит поэтапный вывод эксплуатации двух атомных электростанций, чтобы укрепить энергетическую безопасность после того, как Россия прекратила поставки газа в крупнейшую экономику Европы.

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