Аналитик Юшков объяснил рост цен на газ в Европе событиями в России

Рост цен на газ в Европе частично связан с текущей ситуацией, которая происходит в России. Об этом RT заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Я думаю, что частично это связано и с нынешними событиями в России, объявлением частичной мобилизации. Дело в том, что рынок воспринимает это как повышение ставок в конфликте России и Запада», — отметил Юшков.

По его словам, любая нестабильная ситуация толкает рыночные цены на нефть и газ вверх. Кроме того, последнее время газ дешевел. Поэтому сейчас вполне объяснимо, что цены вернулись к стабильным показателям, которые до этого были выше $2 тыс. за тысячу кубометров.

Ранее в субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что некоторые страны Евросоюза не смогут выжить зимой без российского газа. Сийярто отметил, что не знает, какого мнения придерживаются по этому вопросу представители других европейских стран.

До этого премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза ФРГ Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может отказаться от поставок российского газа, так как он понадобится после нормализации ситуации на Украине.