Минтруд РФ назвал сумму, направленную на выплату пенсий в 2023 году

Российский Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) направит в следующем году более 9,5 трлн руб. на выплаты пенсий, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

«Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий и 1,9 трлн рублей — на различные меры поддержки семей с детьми», — сообщили в пресс-службе.

Также в министерстве рассказали, что Социальный фонд в 2023 году направит порядка 840 млрд руб. на выплату больничных, пособий по беременности и по уходу за ребенком.

Ранее сообщалось, что законопроект об определении размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста правительство России внесло в Госдуму. Для перерасчета будет необходимо подать заявление гражданам, признанным безработными на 31 декабря 2018 года и относящимся к той категории граждан предпенсионного возраста.