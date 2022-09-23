Минтруд РФ назвал сумму, направленную на выплату пенсий в 2023 году

Социальный фонд выделит около 10 трлн рублей на выплаты пенсий в 2023 году

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российский Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) направит в следующем году более 9,5 трлн руб. на выплаты пенсий, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда.

«Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 трлн рублей на выплаты пенсий и 1,9 трлн рублей — на различные меры поддержки семей с детьми», — сообщили в пресс-службе.

Также в министерстве рассказали, что Социальный фонд в 2023 году направит порядка 840 млрд руб. на выплату больничных, пособий по беременности и по уходу за ребенком.

Ранее сообщалось, что законопроект об определении размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста правительство России внесло в Госдуму. Для перерасчета будет необходимо подать заявление гражданам, признанным безработными на 31 декабря 2018 года и относящимся к той категории граждан предпенсионного возраста.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть