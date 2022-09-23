Власти Великобритании отменили гербовый сбор при покупке жилья дешевле £250 тысяч

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Tonic Housing

В Соединенном Королевстве с 23 сентября не будут взымать гербовый сбор на покупку жилья при стоимости дома, не превышающей £250 тыс. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главы Минфина Великобритании Квази Квартенга.

До этого момента порог составлял £125 тыс. Для тех, кто покупает жилье впервые, порог составит 425 тыс. вместо £300 тыс.

Кроме того, британской Минфин намерен отменить запланированное повышение налога на корпоративную прибыль до 25% с текущих 19% и отказаться от недавно вступившего в силу увеличения обязательных страховых отчислений из зарплат британцев на 1,25%. Ожидаемое вступление в силу этих изменений намечено на 6 ноября.

В апреле газета Financial Times написала, что состоятельные россияне массово обменивали квартиры в Лондоне на дома в Дубае.

Накануне пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Регулятор ожидает, что ВВП страны упадет на 0,1% в третьем квартале. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

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