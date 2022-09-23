Fox News: в США хотят запретить законодателям и чиновникам торговать ценными бумагами

Палата представителей конгресса США на следующей неделе планирует рассмотреть инициативу по введению запрета на торговлю ценными бумагами и криптовалютами для членов нижней и верхней палат конгресса, а также других должностных лиц в правительстве и их ближайших родственников (супруг и детей), сообщил телеканал Fox News.

Речь идет об ужесточении американского закона о предотвращении торговли ценными бумагами на основании внутренней информации членов конгресса, который действует в США с 2012 года. Правило, которое действует сейчас, ограничивает возможности законодателей на торговлю ценными бумаги в том случае, если при совершении сделок ими используется непубличная, доступная им из-за их высокого положения, информация.

На прошлой неделе телеканал CNBC сообщил, что администрация президента представила первую в истории концепцию по введению регулирования сферы цифровых валют в США.

В первой половине сентября сообщалось, что криптовалюта биткоин ненадолго превысила отметку в $22 тыс.

Во второй половине сентября газета New York Post написала, что Федеральная резервная система (ФРС) США никак не может справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса, что приведет американские фондовые рынки к кризису.