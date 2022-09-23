Toyota объявила о прекращении производства автомобилей в России

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Toyota

Японская компания Toyota заявила о прекращении производства автомобилей на российском предприятии в Санкт-Петербурге, но пообещала содействовать сотрудникам в повторном трудоустройстве и переквалификации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Toyota.

«Решение прекратить производство автомобилей Toyota в России не далось нам легко... Мы хотим поблагодарить наших сотрудников за их тяжелый труд и верность», — сказано в заявлении.

В корпорации также «в знак признательности» предложат помощь сотрудникам в повторном трудоустройстве, переквалификации и окажут дополнительную финансовую поддержку.

По данным Toyota, им необходимо, помимо прочего, провести оптимизацию и реструктуризацию московского представительства, чтобы поддержать розничные сети и обеспечить обслуживание российских клиентов Toyota и Lexus.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в автобизнесе сообщил, что японский автоконцерн Toyota принял решение прекратить производство автомобилей на территории России.

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