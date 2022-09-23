Размер маткапитала на первого ребенка к 2025 году может увеличиться до 646 875,5 рублей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сумма пособия, которое получают матери при рождении первого ребенка, может увеличиться к 2025 году до 646 875,5 рублей. Информация об этом следует из пояснительной записки к бюджету Соцфонда России, с которой ознакомилось РИА «Новости».

Согласно документу, размер материнского капитала определен, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2023 году ---12,4%, в 2024 году — 5,5%, в 2025 году — 4%. Следовательно, сумма пособия в следующем году составит 589 569,4 рубля, в 2024 году — 621 995,7 рубля, в 2025 году — 646 875,5 рублей.

Материнский капитал при рождении второго ребенка в 2023 году должен составить 779 094 рубля, в 2024 году — 821 944,2 рубля, в 2025 году — 854 822 рубля.

Накануне ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России написал, что материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2023 года планируется проиндексировать на 12,4%, до 589,5 тыс. рублей, на второго ребенка — до 779 тыс. рублей.

На этой неделе министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство не считает целесообразным тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля.

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