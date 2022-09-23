Песков уточнил ситуацию с кредитными каникулами для мобилизованных граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с предоставлением кредитных каникул мобилизованным гражданам.

«Вопрос прорабатывается на уровне правительства, важно все просчитать, позиция не сформирована. Очевидно, что такой вопрос есть и он прорабатывается», — сказал представитель Кремля.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации.

ЦБ РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам. В регуляторе уточнили, что близкие родственники могут самостоятельно обратиться в банк за реструктуризацией кредитов граждан, которых мобилизовали.