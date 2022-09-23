Energy Aspects: энергетический кризис в Европе продлится «не одну зиму»

Энергетический кризис в Европе может не закончиться до конца 2023 года, несмотря на выделение властями Евросоюза экстренной экономической помощи на смягчение роста цен на сырье. Об этом заявила аналитик Energy Aspects Амриту Сен в интервью агентству Bloomberg.

«Преодоление последствий энергетического кризиса — история не одной зимы. Россия необходима Европе для баланса рынка не только на предстоящие холода, но и, возможно, на зиму следующего года», — заявила Сен.

По ее словам, конфликт на Украине привел к неконтролируемому росту цен на основные виды энергоносителей. В краткосрочной перспективе нефть, скорее всего, будет торговаться на уровне $90, а к концу 2022 года вырастет примерно до $120 за баррель.

На этом фоне ключевыми вопросами, которые встанут перед властями Евросоюза в ближайшее время, станет введение предельных цен на российскую нефть, а также возможные объемы закупок сырья со стороны Китая и Индия. Эти азиатские страны за последние месяцы существенно нарастили импорт российских ресурсов из-за больших скидок, заключила Сен.

23 сентября газета Financial Times сообщила, что на ближайших консультациях Еврокомиссии политики рассмотрят возможность расширения антироссийских санкций. В новый пакет ограничительных мер, как предполагается, должно войти введение предельных цен на нефть, а также расширение персональных мер против отдельных граждан России. Кроме того, в документ планируют добавить меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.