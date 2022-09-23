«Ъ»: в Минсельхозе предложили компенсировать нехватку говядины беспошлинным импортом

close
100%
Depositphotos

Минсельхоз предложил Минэкономики продлить беспошлинный импорт говядины в страну в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. тонн. Такая мера вводилась в начале этого года и должна была действовать на протяжении 12 месяцев. Новая инициатива Минсельхоза должна сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом в Минэкономики уже подтвердили получение соответствующей инициативы от Минсельхоза. В настоящее время предложение находится на рассмотрении экспертной группы.

Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская считает, что предложение ведомства связано в первую очередь с низкими темпами прироста предложения говядины на российском рынке.

«Предложение Минсельхоза продлить действие квот связано с тем, что в России в первом полугодии не удалось нарастить производство говядины», — заявила она.

О негативной динамике свидетельствуют и данные Росстата. За восемь месяцев 2022 года объемы производства говядины в стране снизились на 3,3% год к году, до 866 тыс. тонн в убойной массе. Без ввоза мяса из-за рубежа российский рынок может столкнуться с дефицитом, уверена Романовская.

«Резкая отмена импортных квот может спровоцировать дефицит», — заключила она.

15 августа Министерство сельского хозяйства предложило еще одну меру по стимулированию производства мяса в стране. Ведомство захотело выделить субсидии для откорма бычков молочных пород на убой. По итогам первого полугодия производство говядины в России сократилось на 2,3%, до 626,8 тыс. тонн. Однако эксперты предположили, что выращивание бычков молочных пород для предприятий приведет к убыточности бизнеса из-за больших затрат на кормление бычков в первые месяцы их жизни.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть