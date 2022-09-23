«Ъ»: в Минсельхозе предложили компенсировать нехватку говядины беспошлинным импортом

Минсельхоз предложил Минэкономики продлить беспошлинный импорт говядины в страну в 2023 году в рамках квоты в 200 тыс. тонн. Такая мера вводилась в начале этого года и должна была действовать на протяжении 12 месяцев. Новая инициатива Минсельхоза должна сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом в Минэкономики уже подтвердили получение соответствующей инициативы от Минсельхоза. В настоящее время предложение находится на рассмотрении экспертной группы.

Гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская считает, что предложение ведомства связано в первую очередь с низкими темпами прироста предложения говядины на российском рынке.

«Предложение Минсельхоза продлить действие квот связано с тем, что в России в первом полугодии не удалось нарастить производство говядины», — заявила она.

О негативной динамике свидетельствуют и данные Росстата. За восемь месяцев 2022 года объемы производства говядины в стране снизились на 3,3% год к году, до 866 тыс. тонн в убойной массе. Без ввоза мяса из-за рубежа российский рынок может столкнуться с дефицитом, уверена Романовская.

«Резкая отмена импортных квот может спровоцировать дефицит», — заключила она.

15 августа Министерство сельского хозяйства предложило еще одну меру по стимулированию производства мяса в стране. Ведомство захотело выделить субсидии для откорма бычков молочных пород на убой. По итогам первого полугодия производство говядины в России сократилось на 2,3%, до 626,8 тыс. тонн. Однако эксперты предположили, что выращивание бычков молочных пород для предприятий приведет к убыточности бизнеса из-за больших затрат на кормление бычков в первые месяцы их жизни.