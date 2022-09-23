В России выросло предложение валют «недружественных» стран из-за рисков блокировок счетов

Подготовка к периоду налоговых выплат со стороны российских экспертов привела к увеличению предложения валют «недружественных» стран. За последнее время выросло и предложение со стороны частных инвесторов из-за опасений блокировок счетов, сообщает «Коммерсантъ».

«Укреплению российской валюты ниже отметки 59 рублей за доллар способствовало возросшее предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к уплате налогов. Растет предложение валют «недружественных» стран и со стороны частных инвесторов, которые обеспокоены возросшими рисками блокировки валютных счетов», — говорится в материале.

По данным Московской биржи, объем операций с долларом с поставкой «завтра» по итогам торгов 22 сентября составил почти 124 млрд рублей. Это — максимальный результат за последние полтора месяца — с 12 августа. При этом объем торгов с евро также показал положительную динамику, увеличившись в полтора раза по сравнению с предыдущим днем и достиг 71 млрд рублей.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, новости о частичной мобилизации в России не привели к ослаблению курса рубля. Этот фактор, в свою очередь, спровоцировал рост предложения валюты со стороны экспортеров.

«Полноценного ослабления рубля на новостях о частичной мобилизации в РФ не случилось, что, вероятно, спровоцировало рост предложения валюты со стороны экспортеров», — заявил он.

Банк России понизил официальный курс доллара на 23 сентября до 59,83 рубля. Курс евро на пятницу составил 58,9388 рубля. Курс американской валюты снизился на 1 рубль 3,67 копейки по сравнению с предыдущим показателем, евро — на 1 рубль 27,22 копейки.