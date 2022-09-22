Минэкономики Германии: экономические потери ФРГ в 2022 году составят €60 млрд

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что экономические потери страны в 2022 году составят €60 млрд, а в 2023 году — €100 млрд из-за высоких цен на энергоносители, написало агентство Reuters​​​​​.

Также глава немецкого министерства экономики подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует заключить контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в страну в ходе визита в ОАЭ в предстоящие выходные. Также Шольц посетит Катар и Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках топлива.

2 сентября пресс-служба «Газпрома» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

На этой неделе агентство Reuters написало, что покупатели российского природного газа в Германии возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток».

В конце прошлой недели гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах заявил, что Кувейт планирует вдвое нарастить добычу природного газа — с 1,4 млн до 2,8 млн кубометров. По словам аль-Сабаха, Кувейт в состоянии нарастить и добычу нефти, если этого потребует рынок.