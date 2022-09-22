Минэкономики Германии: экономические потери ФРГ в 2022 году составят €60 млрд

close
100%
Global Look Press

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что экономические потери страны в 2022 году составят €60 млрд, а в 2023 году — €100 млрд из-за высоких цен на энергоносители, написало агентство Reuters​​​​​.

Также глава немецкого министерства экономики подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует заключить контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в страну в ходе визита в ОАЭ в предстоящие выходные. Также Шольц посетит Катар и Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках топлива.

2 сентября пресс-служба «Газпрома» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

На этой неделе агентство Reuters написало, что покупатели российского природного газа в Германии возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток».

В конце прошлой недели гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах заявил, что Кувейт планирует вдвое нарастить добычу природного газа — с 1,4 млн до 2,8 млн кубометров. По словам аль-Сабаха, Кувейт в состоянии нарастить и добычу нефти, если этого потребует рынок.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть