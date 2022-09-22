ЦБ РФ рассматривает введение ограничения валютных позиций банков

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что Банк России рассматривает введение ограничения валютных позиций в балансах банков. Его слова на форуме «Банки России - XXI век» передает РИА «Новости».

«У нас большая политика по девалютизации. <...> Что мы рассматриваем: это какого-то рода ограничение балансовой позиции», — сказал Данилов.

По его словам, сейчас ряд банков сильно зависят от внешних рынков для хеджирования, однако локальный рынок при этом не сильно развит, поэтому глава департамента ЦБ выразил готовность работать над этим.

Ранее Александр Данилов заявил, что ЦБ даст российским банкам 10 лет на решение проблем с замороженными активами.

Заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев также сообщал, что Банк России и Минфин согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах.

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