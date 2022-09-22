Банк России понизил официальный курс доллара на 23 сентября до 59,83 рубля

Банк России установил официальный уровень доллара на 23 сентября на уровне 59,8318 руб., а евро – до 58,9388 руб. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что курс доллара снизился на 1 руб. 3,67 коп. по сравнению с предыдущим показателем, евро — на 1 руб. 27,22 коп..

13 сентября курс доллара на Мосбирже в ходе валютных торгов опустился ниже 60 руб. впервые с 31 августа.

Ранее Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (это официальное название национальной валюты) на 262 пункта, до 6,9798 за $1. Это минимальное значение курса юаня к доллару с 4 августа 2020 года.

21 сентября стоимость фунта стерлингов относительно американского доллара достигла минимума с 1985 года, то есть за 37 лет. Цена официальной валюты Великобритании достигала отметки $1,1328, потеряв с начала торгового дня 0,43%.