Курсы евро и доллара впервые с лета опустились ниже 58 и 59 рублей

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 июля опустился ниже 58 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

При этом курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 19 августа.

Курс американской валюты расчетами «завтра» по состоянию на 15.15 мск упал на 1,75 рубля и достиг уровня 58,94 рубля, курс европейской валюты — на 2,06 рубля, до 58,09 рубля.

Ранее глава рейтингового агентства АКРА и бывший заместитель председателя Центробанка России Михаил Сухов предположил, что курс к концу этого года будет 70 рублей за доллар.

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что укрепление американской валюты ухудшает перспективы мировой экономики. Он отметил, что крепкий доллар толкает вверх глобальную инфляцию и не дает расти экономикам развивающихся стран.

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