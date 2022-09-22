Правительство определило, как долго бюджет России будет дефицитным

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бюджет страны будет дефицитным в 2023–2025 годах. Об этом он сказал на заседании правительства.

Председатель кабмина уточнил, что основным источником покрытия бюджета станут государственные заимствования.

Накануне «Коммерсантъ» сообщал, что правительство России объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на ближайшие три года, где дефицит бюджета в следующем году будет на уровне 2022 года.

В публикации отметили, что дефицит бюджета в 2023 году будет примерно таким же, как и в 2022 году, составив 2% ВВП, что соответствует 3 трлн рублей. Уже на 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8% ВВП, но изменения в прогнозе позволят увеличить расходы до 1,6 трлн рублей.

Также глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, сенатор Анатолий Артамонов заявлял, что проект бюджета на 2023–2025 годы внесут в Госдуму 28 сентября.