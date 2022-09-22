ЦБ: родственники могут обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Центральном банке России уточнили, что близкие родственники могут самостоятельно обратиться в банк за реструктуризацией кредитов граждан, которых мобилизовали. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о следующих родственниках: супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

В ЦБ подчеркнули, что реструктуризация не должна рассматриваться как ухудшающая кредитную историю заемщика.

Кроме того, близкие родственники, находящиеся на иждивении у мобилизованных граждан, в том числе имеют право обратиться за кредитными каникулами и по собственным займам, уточнили в ЦБ.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ЦБ РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

Впоследствии спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в связи с объявлением частичной мобилизации в России будет принято решение о кредитных каникулах.

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