Глава наблюдательного совета Мосбиржи допустил отказ от конвертации доллара в будущем

Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказа от торгов долларом в будущем

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Московская биржа может в будущем отказаться от конвертации пары доллара к рублю (USD_RUB) и продать обеспечивающий конверсию бизнес. Слова главы наблюдательного совета торговой площадки Сергея Швецова приводит ТАСС.

«Московская биржа выполняет не только коммерческую, но и государственную в этом смысле роль. Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары «доллар/рубль», эта пара будет поддерживаться», — заявил Швецов.

Часть российского экспорта и импорта пока оплачивается в долларах, однако в дальнейшем доля американской валюты в торговом балансе страны будет сокращаться, предположил он.

«Затухающая тенденция есть. Наверное, в какой-то момент, я не исключаю, Московская биржа этот бизнес продаст», — заключил Швецов, выступая на деловом завтраке ГК «Регион» «Инвестиционные продукты: новые риски и новые возможности».

21 сентября российский рынок акций в ходе утренних торгов падал в моменте почти на 9%, опустившись ниже отметки в 2100 пунктов. Это стало сильнейшим падением с 9 августа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть