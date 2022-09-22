Глава наблюдательного совета Мосбиржи допустил отказ от конвертации доллара в будущем

Московская биржа может в будущем отказаться от конвертации пары доллара к рублю (USD_RUB) и продать обеспечивающий конверсию бизнес. Слова главы наблюдательного совета торговой площадки Сергея Швецова приводит ТАСС.

«Московская биржа выполняет не только коммерческую, но и государственную в этом смысле роль. Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары «доллар/рубль», эта пара будет поддерживаться», — заявил Швецов.

Часть российского экспорта и импорта пока оплачивается в долларах, однако в дальнейшем доля американской валюты в торговом балансе страны будет сокращаться, предположил он.

«Затухающая тенденция есть. Наверное, в какой-то момент, я не исключаю, Московская биржа этот бизнес продаст», — заключил Швецов, выступая на деловом завтраке ГК «Регион» «Инвестиционные продукты: новые риски и новые возможности».

21 сентября российский рынок акций в ходе утренних торгов падал в моменте почти на 9%, опустившись ниже отметки в 2100 пунктов. Это стало сильнейшим падением с 9 августа.