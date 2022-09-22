«Известия»: около 50 банков в ближайшие полтора года уйдут с российского рынка

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред Центробанка Михаил Сухов в интервью «Известиям» заявил, что в ближайшие полтора года около 50 банков покинут российский рынок.

Он отметил, что ключевые факторы, влияющие на сокращение числа банков, пока еще не раскрылись в полной мере. Прежде всего, это уход нерезидентов и консолидация сектора.

«До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года — еще 30–40 игроков. Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков», — сказал Сухов.

В итоге, число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300.

Кроме того, Сухов указал, что в настоящее время в России работают порядка 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Глава АКРА ожидает, что треть или половина из них покинут рынок до конца 2023 года.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что самоизоляция финансовой системы может привести к снижению благосостояния населения страны.

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