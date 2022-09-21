Премьер Испании счел нефункционирующей энергетическую систему Европы

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Sergio Perez/Reuters

Энергетическая система Европейского Союза в ее нынешнем виде является нефункционирующей. Слова премьер-министра Испании Педро Санчеса приводит издание Politico.

«Энергетическая система Европы сейчас представляет собой рынок, который не функционирует. Извлекая уроки из модели пандемии, почему бы нам не централизовать закупки газа, как мы это сделали с вакцинами?» — задался вопросом испанский премьер в ходе выступления на Генассамблеи ООН.

При этом обещания европейских политиков касательно ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пока не дают ожидаемого результата. Однако, по его словам, Европе необходимо и дальше придерживаться выбранного курса в условиях глобального изменения климата.

«Не используйте этот энергетический кризис, чтобы блокировать продвижение вперед в борьбе с климатическим кризисом», — призвал Санчес.

21 сентября глава крупнейшего в Польше энергетического концерна Orlen Даниэль Обайтек заявил, что предстоящий зимний отопительный сезон станет сложным для всей Европы. Негативные последствия энергетического кризиса, по его словам, затронут и саму Варшаву. Это будет обусловлено высокой стоимостью энергоносителей.

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