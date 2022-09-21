Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП России в 2022 году на 2,9%

Министерство экономического развития улучшило прогноз по снижению ВВП России в этом году с 4,2% до 2,9%. Слова главы ведомства Максима Решетникова приводит «Коммерсантъ».

По оценкам Минэка, нижняя точка спада экономики будет пройдена в четвертом квартале этого года. После этого последует плавное восстановление темпов роста.

«В 2024–2025 годах ВВП будет расти средним темпом в 2,6% в год за счет роста внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного»,— заявил Решетников на заседании комитета Совета федерации по экономической политике.

Инфляция в стране по итогам 2022 года составит 12,4%, при этом в 2023 году она замедлится до 5,5%, а в 2024–2025 годах будет находиться на целевом уровне 4%. Безработица также начнет сокращаться и в следующем году достигнет уровня 4,4% после 4,5% в конце 2022-го.

В то же время реальный курс рубля в ближайшие годы станет на 10-15% крепче, чем за последние пять лет. Цена на сорт российской нефти Urals будет находиться на отметке $70 за баррель в 2023 году.

21 сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что в 2022 году по итогам второго полугодия спад инвестиций в Россию составит 2%. Это будет обусловлено международными санкциями, а также геополитической напряженностью в мире.