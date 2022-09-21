Стоимость доллара подскочила до максимума за 20 лет на фоне новостей о мобилизации в России

Стоимость американского доллара подскочила до нового максимума за последние 20 лет на торгах в среду, 21 сентября. Резкий рост курса был обусловлен объявлением частичной мобилизации в России, сообщает агентство Reuters.

«Индекс DXY, который отражает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, в ходе торгов прибавил более чем 0,5 процента и достиг отметки в 110,87, самого высокого уровня с 2002 года», — говорится в материале.

Обратная тенденция постигла европейские валюты. Те, напротив, ощутимо пострадали от продаж на валютных рынках. Заявления Кремля о частичной мобилизации в стране только усугубили негативные ожидания по поводу усиления рецессии в экономике Евросоюза, утверждает агентство.

«В итоге евро упал до двухнедельного минимума в 0,9885 доллара. Фунт стерлингов, снизившийся на 0,4 процента, уменьшился до нового минимума за последние 37 лет и составил 1,1304 доллара», — сообщается в статье.

На усиление курса доллара к основным мировым валютам, включая евро, в ближайшее время должно повлиять резкое увеличение ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что ФРС поднимет процентные ставки в третий раз подряд уже на следующем заседании, заключило Reuters.

13 сентября начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин допустил падение курса доллара ниже 60 рублей из-за глобального снижения индекса американской валюты (DXY), а также роста цен на сырьевые продукты, включая нефть. Однако к концу 2022 года курс доллара к рублю может наверстать утерянные позиции.