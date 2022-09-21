В ФНПР заявили, что необходимо освободить от НДФЛ получающих низкую зарплату

Глава ФНПР призвал освободить от НДФЛ получающих зарплату ниже прожиточного минимума

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РИА «Новости»

Получающие зарплату ниже прожиточного минимума должны быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков во время генсовета организации, передает ТАСС.

«Необходимо освободить от уплаты НДФЛ наиболее низко оплачиваемые категории населения, например тех, кто получает зарплату ниже, чем прожиточный минимум», — отметил Шмаков.

По его словам, текущая система налогообложения в России является антисоциальной, ведь для бедных и богатых граждан НДФЛ практически одинаковый.

Он добавил, что также есть проблема с оттоком молодежи с регионов, где есть особые климатические условия. То есть у молодых людей нет стимула работать на Севере. Для того чтобы исправить ситуацию необходимо повысить гарантированную оплату труда молодым специалистам, куда не будут включены компенсационные и стимулирующие выплаты.

В середине сентября заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что НДФЛ для богатых россиян, который на сегодняшний день составляет 15%, повышать не планируют. По его словам, в министерстве не ведут никаких обсуждений по дальнейшему изменению прогрессивной шкалы налогообложения. При этом он назвал опыт предыдущего повышения удачным.

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