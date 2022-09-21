Литва собирается попросить у Еврокомиссии €1,2 млн для приема украинских беженцев

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Литва собирается запросить у Еврокомиссии финпомощь в размере €1,2 млн из-за прибытия до 100 тыс. беженцев с Украины с наступлением холодного периода. Об этом в своем докладе заявило Министерство социальной защиты и труда балтийской республики.

«Подготовлен проект постановления о международной помощи со стороны Еврокомиссии по приему беженцев, который будет представлен правительству. Получение такой помощи позволит сэкономить 1,2 млн евро бюджетных средств», — отметили в публикации.

По данным ведомства, из-за разрушенной инфраструктуры центрального отопления и водоснабжения на Украине, когда наступят холода, число беженцев вырастет до 100 тыс. человек.

По данным департамента статистики балтийской республики, уже с начала спецоперации Литва пустила к себе около 66 тыс. беженцев. При этом по соотношению с числом жителей страны Литва стала лидеров среди стран Евросоюза по приему беженцев.

В начале августа в Министерстве труда и социальной защиты Литвы заявили, что у населения республики исчерпаны возможности по размещению беженцев с Украины. В заявлении ведомства утверждается, что готовность обществ страны принимать граждан Украины все еще остается очень важной, но организация координирующая данный процесс уже не раз сигнализировала, что все возможности размещения у населения исчерпаны.

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