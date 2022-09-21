Решетников заявил, что инфляция в России будет на уровне 12,4% по итогам 2022 года

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляция в России по итогам 2022 года будет на уровне 12,4%, а уже в следующем году она замедлится до 5,5%. Об этом во время выступления в Совете Федерации заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Инфляция замедлится: после пикового значения в 17,8% в апреле к концу года мы ожидаем снижения до 12,4%», — отметил Решетников.

По его словам, в 2023 году инфляция будет на уровне 5,5%, а уже в 2024 и 2025 году она вернется на целевой уровень в 4%.

15 сентября «Коммерсант» писал, что принятие бюджета на 2023–2025 годы, который продолжает дорабатывать правительство, будет зависеть от условий темпов роста инфляции в России. Власти страны осторожно относятся к стимулированию роста ВВП.

До этого РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России сообщил, что доходы федерального бюджета в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении.

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