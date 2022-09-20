Экономист Надоршин счел невозможным перенаправление российского газа из Европы в Иран

Достигнутые на днях договоренности о продаже российского газа в Иран не смогут заменить по объемам традиционные поставки в Европу. Кроме того, вызывают вопросы сроки и сама возможность таких поставок в ближневосточную страну, приводит слова главного экономиста «ПФ Капитал», экс-советника министра экономики Евгения Надоршина News.ru.

«Поставки 5,5 млрд кубометров газа — это очень мало. Это примерно 10% от прежних поставок главному покупателю — Германии (48–58 млрд кубов ежегодно — «Газета.Ru»). Или всего 3% от ежегодных поставок в Европу», — заявил Надоршин.

В 2020 году «Газпром» поставил в Европу 174,9 млрд кубометров, а в 2021-м — около 180 млрд. Кроме того, пока неизвестно, сможет Азербайджан предоставить возможность транспортировки российского топлива в Иран. Если необходимая для этого инфраструктура не сохранилась с советских времен, то на ее создание потребуется несколько лет, заключил Надоршин.

20 сентября заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с «Газета.Ru» высказал более оптимистичное мнение по поводу поставок российского газа в Иран. Он назвал достигнутые на днях договоренности между двумя странами рациональным решением.

В настоящее время у «Газпрома» есть свободные мощности выше 100 млрд кубометров в пересчете на год. По мнению Кондратьева, логичнее всего было бы перенаправить часть объемов в Иран.