Индекс Московской биржи опустился более чем на 10% впервые с 9 августа

По состоянию на 15:00 мск индекс Мосбиржи опускался ниже 2200 пунктов впервые с 9 августа. Однако в течение получаса котировки площадки отыграли падение и сейчас составляют 2282,14 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник опускался ниже 2300 пунктов впервые с 30 августа. По данным на 14:38 мск, индекс торговой площадки снижался на 5,38% — до 2 299,74 пункта. Однако позже падение ускорилось до 10,5%. По состоянию на 15:25 мск котировки Мосбиржи превысили 2300 пунктов, поднявшись до отметки 2302,39.

Вместе с падением котировок торговой площадки упала и стоимость акций ведущих российских компаний. Так, ценные бумаги «Газпрома» подешевели более чем на 35% и стоят сейчас по 208,99 рублей за штуку. Просели и котировки «Роснефти» — на 21,85% до 336,4 рублей за штуку.

20 сентября торги на Мосбиржи утром начались со снижения курса доллара до 59,5 рубля. Котировки евро выросли до 60,38 рубля. По состоянию на 15:35 мск курс американской валюты составляет 60,17 рубля, евро — 60,04 рубля.