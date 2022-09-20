Reuters: Мьянма обсуждает с Россией возможность использования карты «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Мьянма начала обсуждать с российской стороной возможность использования карты «Мир» для банковских операций. Об этом заявил заместитель министра информации правительства военных Зо Мин Тун, передает Reuters.

«Использование системы «Мир» поможет вести прямые расчеты в валюте между странами. Между нашими центральными банками во время поездки в Россию обсуждалось использование прямого обмена между рублем и кьятом (валюта Мьянмы)», — отметил Мин Тун.

Ранее во вторник в партии «Ватан» заявили, что Турция продолжит использовать платежную систему «Мир», так как это важно для страны. В партии отметили, что Турция не может минимизировать свою торговлю с Россией, несмотря на давление западных стран.

Накануне турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты «Мир». В частности, россияне жаловались, что не могли снять лиры с российских карт.

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