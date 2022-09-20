В кабмине Украины сообщили о готовности продать Польше 100 тысяч тонн угля

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна открыла квоту на экспорт угля в Польшу объемом в 100 тыс. тонн. Об этом сообщает издание Delo.ua со ссылкой на сообщение минэнерго Украины.

В нем уточняется, что Галущенко проинформировал о соответствующем решении украинских властей министра климата и окружающей среды Польши Анну Москву в ходе рабочей встречи в Варшаве.

По данным Минэнерго Украины, на встрече обсуждалось усиление сотрудничества двух стран в области электроэнергетики — в частности речь шла о развитии пропускной способности для экспорта украинской электроэнергии в страны Евросоюза.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские власти готовы рассмотреть возможность поставки угля Польше по квотам.

Издание Fakt также писало, что угольные склады Польши опустели, а цены на топливо взлетели в четыре раза из-за введенного властями эмбарго на поставки топлива из России.