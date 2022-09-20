В Новороссийске откроется морской терминал для приема крупных паромов на 100 фур из Турции

В Новороссийске откроется площадка, которая будет принимать крупные паромы из Турции, на которых может разместиться около 100 грузовиков за раз. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Минфина и источники.

Крупнейший контейнерный терминал на юге России — Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие (НУТЭП), будет подготовлен для перемещения товаров из Турции на 100 автопоездов (автомобиль-тягач и прицеп), которые могут прийти за один заход.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что благодаря этому расширению пропускная способность порта увеличится.

По данным источника издания в одной из транспортных компаний, подготовка к приему больших автомобильных грузовых паромов происходит из-за стремительного роста поставок товаров из Турции в Россию на фоне введенных антироссийских санкций. Например, лишь только в июле экспорт из Турции составил $731 млн, что на 75% больше показателей за аналогичный период 2021 года. То есть Турция стала для России основной страной, которая поддерживает адекватные отношения в плане логистики и поставок.

8 сентября ТАСС со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции сообщил, что в августе 2022 года страна резко нарастила объемы экспорта товаров и продукции в Россию, установив рекорд за всю историю республики по этому показателю. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели увеличились на 87,2%.