Министр энергетики Христов: Болгария может обойтись без «Газпрома», но с ним лучше

Исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что страна может обойтись без российского «Газпрома», но получать газ лучше от него. Об этом сообщает болгарское издание Dnevnik.

Христов три недели назад назвал неизбежными переговоры с российским «Газпромом». Затем он заявил, что страна сможет обойтись без них. Издание отмечает, что теперь глава минэнерго объединил эти два противоречивых заявления в одном предложении.

«Можно обойтись без «Газпрома», но лучше, если мы будем получать газ от него», – сказал исполняющий обязанности министра.

Христов подчеркнул, что зимой у Болгарии будут и газ, и электричество, но, по его словам, это «не подходит бизнесу», если цена будет выше 250 левов за мегаватт/час.

Ранее Росен Христов заявил, что переговоры по поводу возобновления поставок газа с компанией «Газпром экспорт» идут, однако это происходит медленно. Он признался, что сейчас российская сторона взяла перерыв, чтобы обсудить ситуацию, однако Христову «хотелось бы надеяться на скорый и конкретный ответ».