Правительство хочет собрать с поставщиков сырья около 1,4 трлн рублей за счет повышенных налогов

Для покрытия дефицита бюджета правительство захотело собрать с поставщиков сырья около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет роста вывозных пошлин и ставок НДПИ. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

В правительстве предложили повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также идут обсуждения по поводу повышения экспортной пошлины на нефть в 2023 году и продление демпфера на бензин, отметили собеседники издания.

По их словам, в виде дополнительных налогов у нефтегазовых компаний может быть изъято около 3 трлн рублей в период с 2023 по 2025 год. Также рассматривается возможность повышения налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. При этом основные доходы могут быть получены за счет роста экспортной пошлины на трубопроводный газ. То есть при цене на газ свыше $300 за тысячу кубометров пошлина вырастет до 50% с текущих 30%.

Эксперты сошлись во мнении, что внеплановые изъятия средств могут быть оправданы для газовых компаний, которые получили высокую выручку от роста экспортных цен. Однако перед газовым рынком сейчас стоит задача по переориентации поставок на азиатский регион. Для этого потребуются инвестиции в триллионы рублей.

8 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на попытки западных стран ограничить экспорт энергоносителей из РФ, объем доходов российского бюджета от экспорта нефти и газа вырос почти на 50%.